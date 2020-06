Jonah Falcon: Größter Penis der Welt droht mit Musik-Video!

Wirklich begeistert ist der Amerikaner, der noch bei seiner Mutter lebt, von dieser Tatsache allerdings nicht. Der Schauspieler, der zusätzlich als professioneller Videospiel-Entwickler arbeitet, hat aufgrund seines übergroßen Geschlechtsteils Schwierigkeiten, ernsthafte Angebote zu bekommen. Nur die Porno-Szene verzehrt sich nach ihm. Pornos kommen für Jonah Falcon allerdings überhaupt nicht in Frage.

Nach Jahren der Resignation versucht er nun das Beste aus seinem Schicksal zu machen. Seit einiger Zeit versucht sich der arbeitslose Schauspieler als Autor, provoziert mittlerweile die Welt mit seinem Riesen-Penis, in dem er nur noch enge Radlerhosen trägt. Und jetzt hat er ein Musikvideo veröffentlicht.

Und in diesem Video zeigt er, was er hat. "It's too big" heisst das Meisterwerk. Besungen wird natürlich der Penis von Jonah. In Zusammenarbeit mit Adam Barta wippt dieser drei Minuten lang durch das Video. Den Großteil der gesanglichen Arbeit übernimmt Adam Barta, Jonah erhebt nur für eine Sekunde seine Stimme. Ansonsten bleibt er beim Sprechgesang. Was keine schlechte Idee ist, großes Gesangstalent ist bei ihm nicht auszumachen.

Aber dafür hat er ja bekanntlich andere Qualitäten. Immer wieder gibt es Großaufnahmen von seinem Schritt und man kann sich davon überzeugen, dass der Mann wirklich eine prall gefüllte Hose hat. Die Protagonisten des Clips bewundern seine Männlichkeit, eine blonde Lehrerin zückt sogar das Lineal. Leider ist es zu kurz für das Prachtstück von Jonah Falcon...