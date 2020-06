Jordan Carver: Das biegsame Wild Girl

Das "Wild Girl" hat durchaus einen recht umfangreichen Lebenslauf vorzuweisen. Die gelernte Hotelfachfrau und staatlich geprüfte Kosmetikerin arbeitet heute schwerpunktmäßig als Model und Yogatrainerin.

Seit drei Jahren lebt Jordan in Amerika und bereits 2010 konnte sie dort ihren ersten lukrativen Modeljob an Land ziehen. Es folgten Aufträge für Magazine wie FHM, MAXIM, Slitz, Like und TV Digital und für das englische Magazin "ZOO" zierte sie als erstes deutsches Model den Titel.

Seit 2011 hat sich das Model dann auch endlich als Yoga-Lehrerin etablieren können und mit "Yoga for Beginners" sogar eine eigene DVD auf den Markt gebracht.

Außerdem ist sie als Markenbotschafterin für den deutschen online Elektronikdiscounter "redcoon" tätig und sammelte mit der Independent-Produktion "Who killed Johnny?" erste Schauspielerfahrungen.

Jordan Carver ist ein echtes Multitalent. Vielleicht motiviert sie ja in Afrika die zwölfköpfige "Wild Girls"-Truppe zum gemeinsamen Morgen-Yoga. Die Zuschauer wären sicher sehr angetan von einer solchen Perfomance.