Jorge Gonzalez stylt Star-Koch Tim Mälzer um!

FACTOR by Jorge González". Der modebewusste Moderator Jorge González hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fernsehkoch Tim Mälzer aus der klassischen Kochjacke zu heben und in einen finsteren Mafia-Boss zu verwandeln.

Die zehn Jahre im TV Business, die Tim Mälzer sich mittlerweile auf die Fahne schreiben kann, sind für Jorge González Anlass genug, den Look des Herd-Akrobaten etwas zu verändern. In seiner Show auf E! Entertainment stellt der Fashion-Freak fest: "Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der Tim fast nur Karohemden getragen hat. In den vergangen Jahren, hat er sich modisch weiterentwickelt und hat bei dem Shooting eine sehr gute Figur gemacht."

Und Jorge hat recht, Mälzer macht eine gute Figur im Mafia-Style. In seinen Restaurants in Hamburg, Frankfurt und bald in New York sollte Tim Mälzer allerdings vielleicht doch lieber wieder auf vertrauenswürdige Karohemden setzen.