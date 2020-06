Jorge Gonzalez & Tim Mälzer machen Joko & Klaas Konkurrenz!

Das berichtet die "Bild". Arbeitstitel des Formats: "Beauty and the beast".

Das Konzept der Sendung: Unklar. Unerfüllte Wünsche scheinen eine Rolle zu spielen. Jorge hatte sich nach einem Mode-Shooting in den Straßen von Tokio gesehnt - landete am Ende in Junkie-Pose auf einer Toilette. Mälzer wiederum wünschte sich eine kulinarische Reise durch sein "Lieblingsland" Japan - musste am Ende aber gegorenen Tintenfisch und rohe Hühnerinnereien essen.

Klingt nach einem echten Quoten-Kracher...

Die Leser der "Bild" scheinen wenig begeistert vom neuen Show-Format: "Hätte nicht gedacht, dass es noch weiter abwärts gehen kann mit dem Niveau, aber es geht wohl", schreibt User Marc D. "Was soll das? Joko gegen Klaas für Arme?", schreibt Mia M.