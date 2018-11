Was ist nur los bei -Star Josef und seiner ? Obwohl die beiden eigentlich als das Kuppelshow-Traumpaar der " "-Geschichte gelten, machten in der letzten Zeit immer neue Gerüchte die Runde, in denen über ein Ehe-Aus zwischen den beiden spekuliert wurde. Doch kriselt es wirklich zwischen dem Bauern und der sympathischen "Neu"-Bäuerin?

Narumol: Erschütternde Ehe-Beichte! "Ich habe keine Kraft mehr"

Ehekrise bei Narumol und Josef?

Obwohl immer wieder darüber berichtet wurde, dass Narumol mit ihrem Josef nicht mehr glücklich ist, zeigt sich das Paar nun bei seinem gemeinsamen Familienurlaub mit Tochter Jorafina in Bangkok so frisch verliebt, wie am ersten Tag. Von einer Ehe-Krise fehlt dabei jede Spur. So erklärt Josef gegenüber "RTL":"Es ist immer schön für ein paar Tage mal vom Bauernhof wegzukommen. Und mit Jorafina und Narumol in den Urlaub zu fahren, ist einfach das Schönste im Jahr, was man eigentlich machen kann." Absolut ehrliche Worte! Aber auch Narumol zeigt sich sichtlich glücklich über ihren Bangkok-Aufenthalt.

Narumol ist vollkommen aus dem Häuschen!

Wie Narumol verrät, freut sich nicht nur über die gemeinsame Familienzeit, sondern ebenfalls über die Tatsache, dass sie in Bangkok eine Vielzahl von Utensilien für ihre Dirndlkollektion kaufen kann. So erklärt sie: "Ich muss ganz viele Stoffe und Utensilien für meine Dirndlkollektion kaufen. Da brauche ich ganz viel Platz. Wenn ich in Bangkok bin, möchte ich am liebsten die ganze Stadt kaufen. Das muss ich mich immer sehr zusammen reißen, damit ich nicht so viel einkaufe." Alles in allem scheinbar ein gelungener Ausflug!