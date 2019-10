Joseph Hannesschläger: Der "Rosenheim Cops"-Star hat Krebs!

Joseph Hannesschläger ist seit 17 Jahren in der Serie "Rosenheim Cops" zu sehen. Doch jetzt muss er die Dreharbeiten abbrechen - aus einem traurigen Grund...

Serien-Star Joseph Hannesschläger hat einen neuroendokrinen Tumor

Denn Joseph ist schwer krank. "Ich habe einen neuroendokrinen Tumor. Der ist leider nur palliativ zu behandeln", erklärt der der Schauspieler "tz". Diese Art von Tumor tritt meistens in der Bauchspeicheldrüse und im Magen-Darm-Trakt auf.

In dieser schweren Zeit immer an seiner Seite: Frau Bettina, der er erst im Juli 2018 das Ja-Wort gab. Aufgeben? Für den 57-Jährigen keine Option! "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay jetzt wird weiter gekämpft", erzählt er.

Joseph Hannesschläger ist ein Kämpfer

Trotz seiner schweren Krankheit will der Serien-Star das Leben genießen. Deshalb lebt er nach dem berühmten Spruch von Sir Antony Hopkins: "Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, euch wie Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins Meer. Seid albern. Seid freundlich. Seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit."

