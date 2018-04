Josephine Welsch: Nackt-Foto von dem BTN-Star aufgetaucht!

Josephine Welsch ist schon vor einiger Zeit bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. Bei Instagram und Facebook hält sie ihre Fans aber weiter auf dem Laufenden – dort sorgt nun ein intimer Schnappschuss für Ärger.

Josephine Welsch ist unter die Influencer gegangen und postet weiter fleißig Bilder aus ihrem Privatleben. Ein neues Bild sorgt jedoch für Entsetzen. Dort liegt Josephine Welsch in ihrem Garten – das ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Im Intimbereich hat sie jedoch ein Sonnen-Smiley platziert.

Josephine Welsch: Trägt sie keine Unterhose?

"Draußen erledigt sich doch alles viel schöner. Genießt die kommenden Tage das Wetter. Soll ja Bombe werden, jede freie Minute muss draussen genutzt werden“, schrieb Josephine Welsch bei Instagram. Aufgrund des Sonnen-Smileys vermuten ihre Anhänger, dass Josephine Welsch im Intimbereich nichts trägt.

„Du bist so peinlich“ oder „Warum postest du so ein Bild… Aufmerksamkeit?“ lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Bild. Die Kritik kann Josephine Welsch nicht nachvollziehen und postete darauf: "Ich hatte sogar ein Bikini-Unterteil an. Aber ich fand, es sah trotzdem komisch aus!"