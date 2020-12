Josi Maria: Influencerin stirbt an Magersucht - mit 24!

Der Schmerz sitzt unendlich tief! "Du bist ein so wertvoller Mensch. Hast uns viel positive Energie gegeben und uns zum Lachen gebracht. Deine Herzlichkeit und Wärme, die du uns gegeben hast. Ich habe dich so lieb und werde dich immer in meinem Herzen tragen. Du fehlst mir so sehr", schreibt ihre Mama abschließend. Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft!

Auch von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns dieses Jahr schon verabschieden: