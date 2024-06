Joy Denalane: Nach 25 Jahren! Neues 'Baby' mit Max Herre

Bei "Sing meinen Sing" verrät Joy das süße Geheimnis und plaudert nebenbei ganz offen über ihre Beziehung zu Max. "Ich glaube, ein Schlüssel zu unserer Beziehung ist, dass wir die selbe Leidenschaft teilen zur Musik. Wir können wirklich immer zurückfallen auf dieses Thema, wenn es an anderer Stelle irgendwie anstrengend ist. Wir streiten unglaublich viel - aber auch immer schon, vom ersten Tag an. Beim "Mit dir"-Videodreh haben wir so gestritten, da habe ich ihn rausgeworfen aus dem Hotelzimmer [...] Aber ich glaube, die Basis ist einfach da und ich finde, wenn man sagt, wir gehen jetzt diesen Weg zusammen, kann man sich das auch leisten, sich auseinanderzusetzen und zu konfrontieren, weil das ja nicht bedeutet, dass man sich daraufhin trennt."

Es bedeutet aber auch nicht, dass es nicht zur Trennung kommt, erklärt sie. Denn Max und Joy waren zwischen durch kein Paar mehr. "Es ist nicht immer alles Harmonie", gesteht sie. Aber: "Wir passen einfach gut zusammen. Wir gleichen uns irgendwie gut aus, wir sind zwei super unterschiedliche Menschen. [...] Vielleicht ist das eine ganz schöne Kombi." Sie wusste übrigens schon beim ersten Treffen, dass Max der Eine ist - und so ist es eben geblieben.

Nun kommt endlich gemeinsame Musik! "Das Album heißt 'Alles Liebe'. Es war total naheliegend all die Jahre, Jahrzehnte, eine gemeinsame Platte zu machen. Irgendwie sind wir da so drum rum getänzelt über 25 Jahre um dieses Projekt. Und jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, haben wir gedacht: Ok, was machen wir denn jetzt mit uns beiden?", lacht die Sängerin. Und ihre Kollegin Eva Briegel (45) ergänzt: "Machen wir ein neues 'Baby'!" Und Joy stimmt lachend zu.

Jetzt heißt es nur noch: Etwas Geduld! Denn das 'Baby' erscheint erst am 1. November.

