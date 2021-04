Juan Joya Borja: Der spanische Komiker "El Risitas" ist tot

So manch einer kann sich noch gut an das Lachen von "El Risitas" erinnern, der mit bürgerlichem Namen Juan Joya Borja hieß. Der spanische Komiker ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 65 Jahren verstorben. Wie verschiedene spanische Medien berichten, hatte er schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im vergangenen September musste ihm sogar ein Bein amputiert werden. Nun ist der sympathische TV-Star im Hospital Universitario Virgen del Rocío in Sevilla eingeschlafen.