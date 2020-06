Jude Law fühlte sich von Freunden bespitzelt

Zu Gast in der "Andrew Marr Show" spricht Law erstmals über diese Zeit und gesteht jetzt: "Ich habe herausgefunden, dass ich drei Jahre lang überwacht wurde, mein Telefon und mein Computer wurden angezapft und ich wurde verfolgt. Das führte zu einem Zustand von wirklich sehr unbehaglicher Paranoia", erklärt der Star und fügt hinzu: "Man ist sich bewusst, dass irgendwo eine Art Loch ist, durch das Informationen an die Öffentlichkeit dringen, aber man weiß nicht genau wo, und das führt dazu, dass man die Leute um einen herum in Frage stellt und dann kommt man sich vor wie in einer öffentlichen Seifenoper." Ernsthaften Schaden habe jedoch keine seiner Freundschaften in dieser Zeit genommen, gibt Law Entwarnung: "Glücklicherweise ist keine Freundschaft daran zerbrochen und ich habe auch nicht fälschlicherweise mit dem Finger auf jemanden gezeigt, aber das Ganze machte mich doch ziemlich paranoid." Nach Bekanntwerden des Skandals hatte der Ex-freund von Sienna Miller den Rupert Murdoch Konzern auf Schadensersatzzahlungen verklagt und bekam am Ende des Prozesses 208.000 US-Dollar zugesprochen. © WENN