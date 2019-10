Das Klinikum Oldenburg ist ein 150 Jahre alter, schmuckloser Klinkerbau im Stadtteil Kreyenbrück. 2900 Ärzte, Pfleger und Schwestern arbeiten in dem Krankenhaus rund um die Uhr, um Menschen wieder gesund zu machen - und ein paar davon kämpfen derzeit auch um das Leben von Judith Jersey (67). Vor drei Wochen wurde die sympathische Sängerin nach einem Infarkt hier eingeliefert. Seitdem liegt sie im künstlichen Koma. Die Zeitschrift "FREIZEIT WOCHE" erreicht Judiths Mann Mel Jersey.

So schlimm steht es um Judith

"Eigentlich darf ich hier gar nicht telefonieren", erklärt er schuldbewusst. Gemeinsam mit seinen Töchtern Julia (36) und Jane (47) hat er wieder eine Nacht am Krankenbett seiner Frau verbracht, denn er ist jetzt der Ansprechpartner für die Ärzte. So hat es Judith in ihrer Patientenverfügung bestimmt. Er hat kaum ein Auge zugemacht, nur geweint. Die Nerven liegen blank. Es ist nichts Gutes, was er berichtet: Die hübsche Blondine war mitten in den Vorbereitungen für ihre Show "Musik trifft ". Es war heiß - und anstrengend - als sie in einem Kleid stecken blieb, weil der Kopf nicht rausging, brach sie zusammen. Mit starken Schmerzen, Atemnot und Angstschweiß brachte der Notarzt sie sofort in die Klinik. Judith hatte einen Herzinfarkt, eine Lungenembolie und eine Lungenentzündung kamen dazu. Wasser sammelte sich in der Lunge, sie wurde zwei Mal punktiert.

Judith & Mel nach Herzinfarkt: Bittere Tränen um seine Judith!

Mel: "Nur der liebe Gott weiß, wann sie aufwacht"

Nun hängt das Leben der zweifachen Mutter an kalten Maschinen. Sie wird künstlich beatmet und ernährt. Das Bangen geht also weite. Langsam wird sie aus dem Koma geweckt, doch bisher hat sie es nicht geschafft. "Der liebe Gott weiß, wann sie aufwacht", sagt Mel verzweifelt. Damit sie so schnell wie möglich zurückfindet, spielt der Musiker ihr ihre Lieblingslieder vor. Tatsächlich macht sie Fortschritte. Vor ein paar Tagen hat sie das erste Mal geblinzelt. "Bitte entschuldigen Sie, dass ich jetzt auflegen muss", sagt der Sänger leise zum Abschied. "Aber ich brauche jetzt meine ganze Kraft für meine geliebte Frau."

