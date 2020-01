Judith Rakers: Semperopernball-Drama! Sie schmeißt ihren Job hin

Reddit this

In diesem Jahr wird Judith Rakers den Semperopernball nicht moderieren. Grund dafür ist die Ordensvergabe an den ägyptischen Präsidenten.

Am 7. Februar findet erneut der Semperopernball in Dresden statt. Leider müssen die Gäste in diesem Jahr auf Judith Rakers verzichten. Die Tagesschau-Sprecherin hat ihren Job als Moderatorin hingeschmissen!

Opernball-Drama

Der Grund: Auch in diesem Jahr haben die Verantwortlichen des Opernballs einen Orden verliehen. 2020 geht dieser an den ägyptischen Diktator Al-Sisi. Davon zeigt sich Rakers sehr „irritiert“. „Aus dem kulturellen Ereignis Semperopernball ist durch die Verleihung des St.-Georg-Ordens an Al-Sisi ein politisches geworden“, schreibt sie auf Twitter.

„Als Semperopernball respektieren wir den Wunsch von Judith Rakers. Wir haben in ihrer Rolle als Tagesschau-Sprecherin volles Verständnis dafür“, twittert das Presseteam des Opernballs als Antwort. Nun stellt sich die Frage, wer in diesem Jahr an der Seite von Roland Kaiser durch den Opernball führen wird.

