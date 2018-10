Judith Williams: Diese Entscheidung verändert alles!

Reddit this

Unternehmerin, Moderatorin und -Star - ist eine echte Powerfrau. Seit 2011 ist "Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams mit ihrem Mann Alexander-Klaus Stecher verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Doch wie bekommt Judith ihr Familienleben mit ihrer steilen Karriere unter einen Hut? "Ich bin oft heulend zur Arbeit gefahren, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Ich dachte: Oje, heute Nacht kann ich die Kinder wieder nicht ins Bett bringen", gab sie im Interview mit "Prominent" zu.

Judith Williams: Privates Drama enthüllt!

"Ich werde von allen Frauen um meinen Mann beneidet"

Um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, haben Judith und Alexander-Klaus einen Plan geschmiedet. Er unterstützt sie bei ihrem Unternehmen - und hängt dafür seine eigene Karriere (er arbeitete erfolgreich als Schauspieler, Moderator und Medienberater) an den Nagel. "Ich werde von allen Frauen beneidet, die alle sagen: 'Woah, dein Mann hat so eine Größe, dass der dir erlaubt quasi, in der ersten Reihe zu stehen.' Und ich wünsche allen Frauen wirklich, und vor allem der nächsten Generation, dass das gar keine Frage ist."

Judith Williams: Knallharte Abrechnung! Jetzt packt sie aus!

Vor ein paar Jahren war Alexander der Star

Doch die Rollenverteilung war im Hause Williams-Stecher nicht immer so. "Früher war das umgekehrt. Am Anfang unserer Beziehung hat man immer gesagt: 'Ach, Frau Williams, gehen Sie mal kurz zurück, wir brauchen Ihren Mann alleine.'", erzählte Alexander. "Genau. Die haben sogar gefragt: 'Wer ist denn die Frau da neben Ihnen, Herr Stecher. Können Sie mal zur Seite gehen?'", stimmte Judith ihrem Mann zu.