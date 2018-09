Judith Williams & Frank Thelen: Liebeserklärung sorgt für Wirbel!

Vorsicht, bissig! In der Höhle der Löwen herrscht ein knallharter Konkurrenz-Kampf! Die Krallen werden ausgefahren! Schließlich will jeder Investor den besten Deal an Land ziehen. Doch wenn es um geht, ist einer plötzlich ganz zahm: Frank Thelen (42)! In seiner Autobiografie "Startup-DNA" (22 Euro, Murmann Verlag) kommt er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Flirt-Alarm in der Höhle der Löwen!

„Judith ist mein Sonnenschein des Rudels“, so der Millionär. „Sie strahlt und leuchtet!“ Eine Liebes-Erklärung an die Unternehmerin – das sorgt für Wirbel!

Bringen die Löwen ihre Ehen in Gefahr?

Was sagt bloß ihr Mann Alexander-Klaus Stecher (50) dazu? Ihm dürfte es überhaupt nicht gefallen, dass ein anderer seine Liebste anschmachtet! Schon während Judith im Frühjahr bei "Let’s Dance" teilnahm, gab’s Zündstoff! Mit einem Italiener hätte sie nicht tanzen dürfen. „Da wäre ich eifersüchtig gewesen“, gibt Alexander-Klaus zu. Das sagt ja schon alles...

Und was ist mit Franks Frau Nathalie (47)? Für sie sind seine rührenden Worte sicher ein Stich ins Herz! Denn normalerweise gilt ihr Gatte als sachlicher Analyst. Nicht als emotionaler Romantiker! Außer, wenn es um Judith geht …!

Ist sie seine heimliche Traumfrau? „Rein mathematisch“ droht sowieso „die Scheidung“ von Nathalie. Das hat Frank selbst ausgerechnet...