Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Promi-Tänzerin Judith Williams. Obwohl Judith nach der ersten Let's Dance Show als geheime Tanz-Favoritin galt, scheint ihr das Training ordentlich zuzusetzen. In einem überraschenden Statement spricht der "Höhle der Löwen"-Star jetzt Klartext und berichtet über ihren aktuellen Gesundheitszustand.

Victoria Swarovski nach Let's-Dance Debüt: Anfeindungen durch TV-Kollegen!

Judith Williams: Favoritin bei Let's Dance?

Nach ihrem ersten Auftritt bei Let's Dance galt Judith Williams nicht nur bei der Jury als absolute Geheim-Favoritin. Auch die Zuschauer zeigten sich sichtlich begeistert von den Tanzkünsten der Gründerin. Wie Judith ihren Fans jetzt allerdings verrät, scheint ihr das Training schwerer zu fallen als gedacht.

Kein Wunder, dass solche Informationen bei ihren Anhängern für große Aufregung sorgen. Viele fragen sich: "Wie geht es Judith wirklich?"

Judith Williams: Ehrliche Let's Dance Beichte

Bei "Instagram" meldet sich Judith nun mit einer ehrlichen Beichte zu Wort. So postet sie unter einem Bild, welches ihr Motto der kommenden Wochen "YESJUKLANN" zeigt: "Bodycheck Dienstagmorgen 6.30h: 2 Blasen an den Füßen, Rücken fühlt sich an wie einmal auf und abgebaut, Beine schlabbern ABER es ist noch alles dran UNGLAUBLICH ABER WAHR Mindcheck: YESJUKLANN=YESYOUCAN ...da bin ich wohl von Dancing Maestro Erich mit meinen eigenen Waffen geschlagen worden." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Hab mir heute Nacht meine Strategie überlegt um mich selbst zu überlisten. NICHT NACHDENKEN EINFACH WEITER TANZEN! Wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Big smiles eure Judith."

Ehrliche Worte, die zeigen: Von Aufgeben also keine Spur!

Judith Williams: Ihre Let's Dance-Fans stehen ihr bei

Unter dem Post wir ebenfalls deutlich: Auch ihre Followers glauben an das Durchhaltevermögen ihrer Idols. So schreiben sie: "Tooollll! Weiter so wunderbare Judith Williams! Ein cooler Teamname ist das und sehr gute Strategie! Ihr werdet großartig sein!" sowie "Richtige Einstellung, mach weiter! Du bist so toll".

Ob sich Judith bei so viel Unterstützung den ersten Platz ertanzen wird? Wir können gespannt sein...