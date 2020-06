Judith Williams: "Ich möchte gerne ein Frauenhaus eröffnen"

Und das wäre?

Judith Williams: Ein Haus, in das Frauen kommen können, wenn sie in einer schwierigen Phase sind, in der sie nicht weiterwissen, sich erholen müssen. Wo sie sich positiv inspirieren lassen können. Vielleicht so eine Art Frauenhaus, wo Frauen Ruhe und Zuflucht finden. Es kann aber auch ein Haus sein, in dem sie einfach nur ihre Gedanken und Sorgen austauschen können.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Judith Williams: Blühe, wo du gepflanzt bist. Es nützt nichts, immer auf andere zu schauen, die es vermeintlich besser haben.