Dschungelcamp 2019: Ist Judith Williams dabei?

Bei "Let's Dance" fegte über das Tanzparkett und hat den Sieg nur knapp verpasst - in der Tanzshow hat sie sich mit Erich Klann den zweiten Platz erkämpft.

"'Let's Dance' war eine aufregende Erfahrung in meinem Leben. Es war eine Zeit der persönlichen Entwicklung, die ich niemals vergessen werde. Ich habe so viel über mich und das Leben gelernt und bin undenklich dankbar, dass ich dort teilnehmen durfte", erzählt Judith Williams auf der Bertelsmann Party in Berlin im Interview mit InTouch Online.

Folgt nach "Let's Dance" das Dschungelcamp?

Und würde die Investorin bei "Die Höhle der Löwen" auch ins gehen? "Ich würde niemals ins Dschungelcamp gehen. Bevor das passiert, mache ich auf meine eigene Tanzshow", erzählt Judith Williams. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" werden wir sie wohl leider nicht sehen.

Viel lieber würde sie gleich nochmal das Tanzbein schwingen: "Ich habe ja schon nachgefragt bei 'Let's Dance', ob ich nicht nochmal ein zweites Mal mitmachen darf. Das gibt es aber nicht", sagt sie uns.