Judith Williams: Schwerer Verlust

Bei „Der Höhle der Löwen“ sind schon viele Deals zustande gekommen. Ein Start-Up musste jetzt jedoch überraschend Insolvenz anmelden.

Die Macher von „Popcornloop“ stellten sich in der -Show vor, da sie dringend eine Finanzspritze für ihre Popcornmaschine benötigten. Es kam tatsächlich zu einem Deal – und Vural Öger stiegen in das Unternehmen mit 80.000 Euro und 35 Prozent Firmenanteilen ein. Nun ist „Popcornloop“ überraschend pleite und musste Insolvenz anmelden.

Popcornloop muss Insolvenz anmelden

"Mit viel Herzblut habe ich Gründer Murat Akbulut in der Startphase beim Aufbau von Popcornloop unterstützt. Leider ist es dem Management nicht gelungen, die Erfolgsgeschichte von Popcornloop weiter zu schreiben“, sagt Judith Williams gegenüber „Bild“.

Das Insolvenzverfahren wurde am 17. Juli am Amtsgericht in Nürnberg eröffnet. Es soll noch versucht werden, das Unternehmen zu retten. Vural Öger ist nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt – da er sich aus der Start-Up-Branche zurückgezogen hat, trat er seine Anteile an Judith Williams ab.