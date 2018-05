Judith Williams: Süßes Baby-Foto aufgetaucht!

Welch süße Neuigkeiten von Power-Frau Judith Williams! Heute Abend ist die schöne Brünette erneut dabei zu sehen, wie sie sich mit Profi-Tänzer Erich Klann in die nächste Show tanzen möchte. Dass die beiden dabei wieder eine Bomben-Figur abgeben werden, ist schon seit der ersten Show ersichtlich. Allerdings gibt Judith nicht nur auf dem Tanzparkett ein super Bild ab. Eines ihrer neusten Fotos zeigt: Ein Baby steht ihr auch ganz gut...

Judith Williams: Adoptions-Sensation!

Judith Williams: Süßes Baby-Bild

Auf Judiths privatem "Instagram"-Account präsentiert sich die Unternehmerin ihren Followers nun mit einem süßen Baby in ihrem Arm. Das viele ihre Fans dadurch allerdings absolut verwundert sind, ist verständlich. Schließlich ist nicht bekannt, dass Judith in der letzten Zeit schwanger war, oder etwa doch?

Im Post-Kommentar gibt es die Auflösung. Die 46-Jährige erläutert: "Mein größtes Glück: Diese Woche bin ich gleich zwei Mal Tante geworden. Zwillingsmädchen! Ich habe WONDERWOMAN als Schwester! Lieber Gott DAAAAANKE, dass alle gesund sind. Das ist das wichtigste und das größte Geschenk für unsere Familie. Jetzt lehnt euch zurück und genießt heute Abend unseren Tanz... egal wie viele Punkte auch kommen werden: Ich bin einfach überglücklich! eure Tante Judith." Dass ihre Fans diese süße Nachricht nicht lange unkommentiert lassen, ist selbstredend...

Judith Williams: Ihre Fans sind begeistert

Das Judiths Followers von dem süßen Post der Unternehmerin absolut begeistert sind, wird vor allem in den Kommentaren unter dem Schnappschuss ersichtlich. So schreiben sie: "Herzlichen Glückwunsch! Neues Leben ist immer wieder ein Wunder und dann gleich doppelt! Zwillinge sind wirklich eine Herausforderung, aber auch das Beste was einen passieren kann! Ich will meine beiden nicht mehr missen!" sowie "Herzlichen Glückwunsch und alles liebe für die Mama und die beiden neuen Erdenbürger."