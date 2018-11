Judith Williams: Traurige Beichte an ihre Fans!

Oh je, arme Judith Williams! In einer traurigen Beichte schüttet Judith Williams ihren Fans nun ihr Herz aus!

hatte so viel vor, doch dann kam alles anders! Obwohl die bei Günther Jauchs " "-Promi-Special eigentlich gute Chancen auf den Sieg hatte, musste die Unternehmerin eine harte Niederlage verkraften. Für Judith jedoch kein Grund, um die Flinte ins Korn zu werfen...

Judith Williams: War das ihre letzte "Höhle der Löwen"-Staffel?

Judith Williams wollte die Million kassieren

Gewohnt selbstsicher präsentierte sich Judith Williams beim "WWM"-Promi Special. Dabei schaffte sie es sich bis zur 50.000 Euro Grenze hoch zu kämpfen. Doch dann die Wende. Judith gab eine falsche Antwort und flog zurück auf 500 Euro. Für ihre Fans und die Zuschauer ein Schock. Doch Judith gab sich weiterhin selbstsicher und entwickelte prompt einen "Plan B".

Judith Williams gibt nicht auf

Wie die Beauty via " " berichtet, hat sie schon eine Idee, wie sie das verlorene Geld wieder einnehmen kann. So verrät sie: "Als erstes werde ich meinen persönlichen kompletten Gewinn von meinem Buch 'Wie Träume fliegen lernen' dem Spendenmarathon Kindern spenden." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich habe ja damals gesagt, wenn ich meine Stimme wieder bekomme und ich singe, wird das Geld vom Singen immer an wohltätige Organisationen gespendet." Judith erklärt: "Jetzt muss ich meinen Terminplan umstellen und ein Projekt auf die Beine stellen. Judith, ran an die Arbeit, selber schuld!" Ehrliche Worte, die zeigen: Judith ist und bleibt eine Power-Frau. Ist zu hoffen, dass ihr Vorhaben gelingt.