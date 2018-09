"Die Höhle der Löwen": Macht Judith Williams jetzt Schluss?

Reddit this

Judith Williams hat schon in viele Unternehmen investiert.

Danach sieht es aber leider aus! Steigt die Investorin tatsächlich aus der Show aus?

Mehrfach wurde darüber berichtet, dass sich die ausgebildete Opernsängerin anderen Projekten widmen und "Die Höhle der Löwen" verlassen will. Darauf angesprochen, sagt die gebürtige Münchnerin: „Es wird immer erst die Staffel abgewartet. Man weiß nie, was ist …“ Ein klares Bekenntnis hört sich eindeutig anders an. Weiß sie vielleicht sogar, dass sie bald keine Löwin mehr ist?

Judith Williams ist jetzt blond!

Steht der Nachfolger von Judith Williams schon fest?

Dazu könnte passen, dass die Unternehmerin offenbar einen Nachfolger sucht – beziehungsweise schon gefunden hat. (73) heißt der Mann, bekannt als Ex-Mitglied der Jury von "Germany’s next Topmodel". Die zwei wurden dabei erwischt, wie sie sich rege miteinander unterhielten. denkt wohl, dass der -Designer bei den Zuschauern gut ankommt und sie ersetzen kann. Doch mit Judith William mitzuhalten, ist keine leichte Aufgabe. Die Homeshopping-Queen ist die Seele der Löwen. Ohne sie wäre die Sendung nicht mehr das gleiche...