Judith Williams: Wechsel zu Sat.1! Droht das "Höhle der Löwen"-Aus?

Sat.1 startet eine Neuauflage von „Dancing on Ice“ ins Rennen.

Die Auftaktshow strahlt der Sender am 06. Januar 2019 aus. Nun hat Sat.1 auch enthüllt, welche in der Jury sitzen werden.

Judith Williams in der Jury von "Dancing on Ice"

Sat.1 setzt vor allem auf Katarina Witt, welche damals in zwei Staffeln von „Stars auf Eis“ bereits das Aushängeschild war. Neben dem Eiskunstlauf-Star wird auch eine „Die Höhle der Löwen“-Investorin dabei sein: wird ebenfalls in der Jury sitzen. Ob das nun ihr Aus in der -Show "Die Höhle der Löwen" bedeutet, ist bisher nicht bekannt.

Profi-Tänzer Cale Kalay und der ehemalige Deutscher Meister Daniel Weiss machen die Jury komplett. Marlene Lufen und Daniel Boschmann werden die neue Staffel moderieren.

Die Stars, welche an der Show teilnehmen werden, sind unterdessen schon länger bekannt. So sind unter anderem Sängerin , Entertainerin Désirée Nick, Curvy-Model Sarina Nowak und Musiker John Kelly dabei.