Judith Williams: Wundervolle Baby-News!

Welch wundervolle Neuigkeiten von Promi-Tänzerin Judith William! Heute Abend ist Judith wieder dabei zu sehen, wie sie mit Profi-Tänzer Erich Klann bei Let's Dance das Tanzbein schwingt. Doch damit nicht genug! Vorab überrascht die Unternehmerin ihre Fans nun mit einer süßen Botschaft, die für jede Menge Gesprächsstoff sorgt!

Judith Williams: Eifersuchts-Drama! Zerstört "Let's Dance" ihre Ehe?

Judith Williams: Wundervolle Neuigkeiten vor Let's Dance

Das Judith bei Let's Dance definitiv Siegeschancen hat, ist bereits seit der ersten Show ersichtlich. Jede Woche überrascht die Unternehmerin das Publikum und die Jury aufs Neue und zeigt, dass sie beim Tanzen eine absolute Bomben-Figur abgibt. Allerdings wird heute Abend nicht nur ihre Tanzeinlage im Vordergrund stehen. Wie Judith ihren Fans nämlich nun verrät, ist sie im absoluten Baby-Fieber!

Judith Williams: Süße Baby-News

In ihrer "Instagram"-Story berichtet Judith ihren Followers, dass sie süßen Familienzuwachs begrüßen darf. So erzählt sie: "Und es gibt zwei so wunderbare Sachen: 'Das Erste: Meine Schwester hat Zwillinge bekommen, zwei gesunde Mädchen und meine Mama ist endlich aus der Rhea draußen und wieder zu hause.'" Ebenfalls fügt sie hinzu: "Egal was heute Abend passiert, ich bin einfach überglücklich." Ehrliche Worte, die Judiths Freude ausdrücken. Ob ihre Erfolgssträhne heute Abend bei Let's Dance fortgesetzt wird? Wir können gespannt sein!