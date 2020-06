Jürgen Drews: Beginnt jetzt der Schlager-Zoff?

Zuletzt wechselten die ehemaligen Boygroup-Mitglieder Ross Antony (43, Bro’Sis), Jay Khan (35, US5) und Eloy de Jong (44, Caught in the Act) die Seiten - den Schlager-Urgesteinen ist das ein Dorn im Auge. Eloy versucht sich gerade mit der Single „Regenbogen“ als deutschsprachiger Musik-Act – und wählt ausgerechnet einen Songtitel, den bereits Vanessa Maiund Jürgen Drews (72, „Und ich schenke dir einen Regenbogen“) für sich beanspruchten. „Eloy singt jetzt auch über den Regenbogen? Das ist ja eine Sauerei. Aber ich bin jetzt 72 Jahre und schon ein alter Hase. Mir kann so schnell keiner das Wasser reichen“, bemerkt Jürgen Drews lachend, als "Closer" ihn zur Single seines neuen Kollegen befragt.