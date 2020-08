Jürgen Drews: Bittere Drogen-Beichte!

Am 17. August erscheint die Autobiografie von Jürgen Drews, in der er den ein oder anderen Einblick in seine Vergangenheit gibt. Auch ein paar Geheimnisse werden in dem Buch "Es war alles am besten" von Jürgen gelüftet. So berichtet der Sänger unter anderem, dass er sich einst an Hasch versucht habe und damit definitiv ein paar außergewöhnliche Erfahrungen gesammelt hat. Einmal haben ihm dabei sogar seine Eltern Gesellschaft geleistet...