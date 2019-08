Jürgen Drews: Bittere News! Diese Worte gehen unter die Haut!

Eigentlich ist für seinen Unterhaltungsfaktor und seine gute Laune bekannt. Dass der Ballermann-Star aber auch ganz anders kann, zeigt er nun in seinem jüngsten Statement...

Jürgen Drews über seinen Zusammenbruch

Vor einigen Monaten erschütterte Jürgen seine Fans mit der Nachricht, dass er ins Krankenhaus musste, da es ihm gesundheitlich überhaupt nicht gut ging. Auch für seine Ehefrau Ramona alles andere als leicht. So erklären die beiden gegenüber " ": "Es ging ihm auch schlecht. Er hat das, glaube ich, jetzt alles schon wieder weg gedrückt. Also ich fand es schon ziemlich dramatisch und ich hatte auch ehrlich Angst um dich! Also selbstverständlich." Für Jürgen jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken: "Ich sage immer, es ist nicht so schlimm, aber das sagt man ja eigentlich immer." Die Angst steckt beiden also nach wie vor in den Knochen...

Jürgen Drews und Ramona haben Angst vor dem Tod

Auch wenn Jürgen und Ramona ein echtes Power-Paar sind, ging die schlimme Krankheitszeit von Jürgen nicht spurlos an ihnen vorüber. Vor allem die Angst, dass einer der beiden stirbt, ist für beide undenkbar: "Das ist schwer. Ich mag da nicht dran denken. Wenn ich schon dran denke, kommen mir schon fast die Tränen. Das will ich nicht. Aber klar, man redet ab und an mal schon in die Richtung, aber das will man eigentlich nicht. Der gehört zu mir und muss auch immer so bleiben." Jürgen fügt hinzu: "Ja stell dir mal den umgekehrten Fall vor, ohne dich. Da sage ich immer, brauche ich gar nicht mehr weiterleben, habe ich gar keine Lust!" Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden diese schlimmen Erinnerungen und Gedanken schnell hinter sich lassen können...

