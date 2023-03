Jürgen Drews: Bittere Tränen um den Schlagerstar

Seit seinem letzten Instagram-Post im Januar, warteten Fans des Königs von Mallorca vergebens auf ein Update aus seinem neuen Leben abseits der Bühne. Seine letzten Worte richtete er emotional an seine treuen Anhänger und schrieb unter eine Bilderreihe der Show "Zum Allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied": "Das größte Dankeschön überhaupt geht aber an Euch, meine Fans. Ohne Euch wäre ich überhaupt niemals dorthin gekommen, wo ich bin. Ohne Euch hätte ich all das nicht erleben dürfen. Ihr seid die Besten!"

Auch seine Anhänger scheinen nun um den Abschied des Sängers von der Bühne zu trauern. So lauten nur ein paar der aufgewühlten Stimmen aus den Kommentaren wie folgt: "Ich hab sehr viele Tränen gelassen. Ich wünsche dir lieber Jürgen, viel Gesundheit und noch jede Menge schöner Momente mit deinen Liebsten" oder "Auch mir sind einige Male die Tränen gekommen. Du und deine Musik haben mich mein Leben lang begleitet. Die Musik kann ich ja immer hören, wenn ich möchte aber du fehlst schon jetzt."

Bleibt abzuwarten, ob sich der Schlagerstar nach diesen rührenden Worten noch einmal bei seinen Fans auf Social Media zu Wort meldet.

Auch interessant:

Wie es dem Sänger nach seiner Schock-Diagnose erging, erfährst du im Video: