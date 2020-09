Jürgen Drews: Bitterer Alkohol-Absturz!

Nicht nur Jürgens besagtes Alkohol-Drama machte dem Schlagerstar damals gewaltig zu schaffen. Als ob alles schon nicht genug war, fand ausgerechnet Jürgens Vater seinen Sohn in diesem Zustand: "Mein Vater hat mir gleich eine Spritze in den Allerwertesten gegeben und hat gesagt: 'Sag mal, hast du einen Schuss?' Weil am nächsten Tag standen keine Möbel mehr, nur noch mein Bett stand da, in dem ich lag. Und am Nachmittag bin ich aufgestanden und sah meine ganzen Möbel im Garten. Ja, die haben die saubergemacht und so weiter, brauche ich nicht weiter erklären." Autsch! Ob Jürgen in der nächsten Zeit wohl noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern wird? Wir können gespannt sein...