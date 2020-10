Jürgen Drews: Bitteres Karriere-Aus!

Wie Jürgen nun berichtet, schließt er ein baldiges Karriere-Aus nicht aus. So erzählt er im Interview mit "Gala": "Ich sage nicht, dass mein neues Album das letzte ist. Aber wenn es so kommen sollte, ist das auch okay." Oh je! Nicht nur für seine Fans ein absoluter Schock! Auch die deutsche Schlagerwelt wäre ohne Jürgen um ein ganz besonderes Talent ärmer! Doch der Sänger blickt einem möglichen Aus ganz pragmatisch entgegen: "Niemand ist unersetzlich, auch ich nicht." Und was würde Jürgen machen, wenn er nicht mehr auf der großen Show-Bühne steht?