Jürgen Drews: Bühnen-Aus! Er startet mit Tochter Joelina in ein neues Leben!

Sie erzählt ihren Fans auch, dass sie dort bald einen Job in einer PR-Agentur annehmen und ein Studium anfangen wird. Nanu, ist ihr Karriere-Traum etwa geplatzt? Schließlich versuchte sich die Sängerin in den letzten Jahren an Papas Fußstapfen und konnte mit ihrer Musik auch kleinere Erfolge feiern. Für den großen Durchbruch reichte es jedoch nicht. Obwohl ihr Freund, Adrian Louis (26), Musikproduzent ist. Er lebt ebenfalls in München und soll auch einer der Gründe für Joelinas Umzug gewesen sein. Papa Jürgen freut es auf jeden Fall, dass seine Tochter nun doch etwas Solides lernen will. Zumal Joelina schonmal zugab, dass sie sehr darunter gelitten habe, als ihr unterstellt wurde, sie habe kein Talent, sondern nutze nur die Beziehungen ihres Vaters. In der Showbranche braucht man ein dickes Fell – wer sich damit schwertut, sollte sein Glück woanders suchen