Jürgen Drews: Erschütternd, was er jetzt zu sagen hat!

Auch wenn Jürgen eine feste größer der deutschen Schlagerwelt ist, berichtet er nun, dass ein Karriere-Aus für ihn gar nicht so abwegig ist. So erklärt er bei "MDR um 4": "Irgendwann wird sich das ergeben, dass ich aufhöre. Dann mache ich einfach nichts mehr. Aber ich habe es nicht geplant. Ich habe nichts geplant in diesem Job, den ich mache - wenn man das als Job bezeichnen möchte, das ist ja eine Passion. Und das ist auch ganz gut so. Ich lebe so in den Tag hinein, und es entwickelt sich alles von allein." Oh je! Für seine Fans alles andere als leicht. Doch wie Jürgen weiter erklärt, hat er immer noch Pläne, die er vor seinem Ruhestand realisieren möchte...