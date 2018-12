Jürgen Drews: Familien-Geheimnis offenbart

Wegen eines Darmverschlusses musste der Schlager-Sänger in diesem Jahr ins Krankenhaus. Der Ballermann-Star hat die Operation gut überstanden und mittlerweile geht es ihm wieder besser.

Für ihn, aber auch seine Familie war das eine schwieriger Zeit – dadurch kam er seinen Angehörigen aber noch näher.

Mit seiner Familie ist er noch stärker zusammengewachsen

"Das war in unserer Familie schon eine Zeit, die uns sehr zusammengeschweißt hat. Und uns auch sehr viel selbstreflektieren hat lassen", sagt seine Tochter Joelina gegenüber „Promiflash“.

"Aber ich muss ja sagen, ich bin davon überzeugt, dass alles immer für etwas gut ist und wir sind als Familie noch mehr zusammengewachsen dadurch“, sagt sie weiter. Die Familie will jetzt vor allem mehr Zeit miteinander verbringen und will auch etwas kürzertreten. "Natürlich will er jetzt versuchen, sich immer mal wieder Zeit zu gönnen, wo er sich ein bisschen ausruht und mit uns mal etwas unternimmt und so etwas", meint seine Tochter weiter.