Jürgen Drews: Große Angst um seine Gesundheit!

Jürgen Drews (75) ist eigentlich bekannt für seine gute Laune, der Sänger hat immer eine verrückte Anekdote auf Lager. Doch jetzt schlägt der Schlager-Star plötzlich auch nachdenkliche Töne an.

„Ich bin jetzt 75 Jahre alt, es geht mir super – natürlich fragt man sich da, ob sich das irgendwann ändern wird“, erzählt er gegenüber "Neue Post". Körperlich fühlt er sich fit. Doch was, wenn sein Kopf irgendwann nicht mehr so will wie er? Wenn sich ein grauer Schleier über all die Erlebnisse seines Lebens legt? „Ich habe schon Angst vor Demenz und davor, alles zu vergessen“, gesteht Jürgen Drews ehrlich.

Jürgen Drews hat Probleme mit dem Gedächtnis

Schließlich kennt er die tückische Krankheit von seiner Mutter Liselotte († 85). „Sie litt unter Altersdemenz – an Ereignisse aus der Vergangenheit konnte sie sich gut erinnern, nur das Hier und Jetzt vergaß sie immer mehr“, erzählt er. Rührend hatte er sich um sie gekümmert, bis er sich 2006 von ihr verabschieden musste.