Jürgen Drews: Große Sorge - Hält sein Körper das noch aus?

Wie Joelina Drews nun berichtet, kämpfte sie in ihrer Jugend mit schlimmen Magersuchtproblemen. So erklärt sie gegenüber "RTL": "Mein Ziel war es damals, einfach supersuperschlank zu sein. Also ich fand meine Mama schon immer toll. Meine Mama war schon immer ein Vorbild für mich. Und ich wollte dann auch so toll aussehen wie meine Mama, aber auch währenddessen trotzdem fraulich sein - widerspricht sich total." Doch damit nicht genug! Sie ergänzt, dass auch Papa Jürgen sie manchmal ein wenig mit ihrem Gewicht unter Druck setzte: "Er ist halt so jemand, der sagt dann auch: 'Ja, pass auf, dass du auch nicht zu viel isst. Sonst wirst du ein bisschen pummelig.' So was halt. Meint er, wie gesagt, nicht böse, aber wenn du jung bist, dann nimmst du dir das schon zu Herzen." Autsch! Worte, die Jürgen definitiv einen herben Schlag verpassen werden und für seine Gesundheit alles andere als förderlich sind. Schließlich beichtete Ehefrau Ramona erst im vergangen Jahr, dass sie große Angst um den Malle-Star hatte...