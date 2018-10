Jürgen Drews: Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Es wird nicht langweilig mit . Erst vor einigen Wochen mussten seine Fans die schlimme Krankheits-Diagnose des verkraften, danach wurde sogar über ein Karriere-Aus des Stars spekuliert. Doch nun die freudige Nachricht!

Jürgen Drews: Todesangst!

Jürgen Drews gibt neue Tour-Termine bekannt

Obwohl immer wieder gemunkelt wurde, ob Jürgen Drews auf Grund seiner Gesundheit seine Karriere an den Nagel hängen will, überrascht er seine Fans nun mit seinen neuen Tour-Daten! So teilt er via " " und " " einen Beitrag, durch den ersichtlich wird, wann der Star in der nächsten Zeit auf der Bühne stehen wird. Welch tolle Neuigkeiten! Jürgen scheint es somit eindeutig wieder besser zu gehen. Das dies von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar…

Jürgen Drews: Seine Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post von Jürgen ersichtlich wird, hat er mit seiner Tour-Daten-Verkündung bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Sehr schön! Ich bin dabei! Freu mich schon sehr!" sowie "Jaaa, wir kommen nach Wernesgrün, und freuen uns riesig." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!