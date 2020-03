Jürgen Drews: Jetzt startet Tochter Joelina groß durch!

ist aus dem Schlager-Business nicht mehr wegzudenken. Nun startet auch seine Tochter Joelina groß durch! In die Fußstapfen ihres berühmten Vaters will sie allerdings nicht treten. Im Gespräch mit InTouch Online verrät sie, warum sie unbedingt ihren eigenen Weg gehen will.

Joelina Drews: So erfolgreich ist Jürgen Drews' Tochter!

Joelina Drews startet als Joedy durch

„Es ist halt nicht easy, wenn man in so große Fußstapfen tritt, aber genau deshalb ist es mir so wichtig, immer meine eigenen Projekte zu verfolgen und meine eignen Kontakte zu knüpfen“, erklärt Joelina, die ihre Songs nun unter dem Namen „Joedy“ veröffentlicht. Und warum macht sie keine Schlager-Musik wie ihr Papa? „Ganz einfach: weil ich authentisch sein will und kein Schlagerfan bin. Das heißt nicht, dass ich die Musik meines Vaters nicht cool finde (auch ich gehe dazu auf Mallorca feiern), aber das bin nicht ich. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass man alles mit Begeisterung und Leidenschaft macht, sonst habe ich doch irgendwann keinen Spaß mehr dran“, weiß Joedy.

Vor kurzem hat sie ihre Single „Hangover“ veröffentlicht. Im Gegensatz zu damals singt sie nun lieber deutsche Songs und will damit richtig durchstarten: „Ich glaube, viele Leute unterschätzen mich. Und ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, ihnen zu zeigen, dass ich wirklich eine Musikerin bin, die selbst ihre Songs schreibt und echte Storys erzählt.“

