Jürgen Drews: Kann nur noch ER ihm helfen?

Als der "König von Mallorca" Mitte Januar seine Krone niederlegte und sich für immer von der Showbühne verabschiedete, weinte er. Seitdem wurde es still um Jürgen Drews. Jetzt meldet sich seine Tochter Joelina zu Wort. Was sie sagt, macht traurig: "Papa ist müder und schläft viel mehr. Ich glaube aber, das ist normal in dem Alter." Hat Jürgen keine Kraft mehr? Fehlt ihm die Musik so sehr, dass er sich fallen lässt? Zwingt ihn seine Krankheit, die ihn aufhören ließ, in die Knie? Dann muss Florian Silbereisen ihn retten – so wie er seinem Freund immer geholfen hat.