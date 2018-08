Jürgen Drews: Karriere-Aus

Klinik statt Bühne - der Schlagerstars ist schwer angeschlagen. Beendet er für seine Ramona die Karriere?

Große Sorge um Jürgen Drews

Ein Auftritt folgt dem anderen. Ruhepausen? Fehlanzeige! Dabei könnte (73) längst seine Rente genießen. Nun bekam der "könig von Mallorca" die Quittung für seine ungesunde Lebensweise: Er musste ins Krankenhaus! Beendet er für Ramona (44) die Karriere?

Jürgen Drews: Krankenhaus-Schock!

Hat er denn nichts aus seine Fehlern gelernt? Schon wieder musste der Schlager-Star in eine Klinik. Dieses mal machte ihm ein schwerer magen-Darm-Infekt zu schaffen. Dabei hatte Jürgen Drews erst 2017 nach einer Lungen-Erkrankung verkündet, kürzerzutreten. "Ich nehme mir jetzt öfter Pausen von dem Zirkus", sagte er. Doch was interessiert ihn das Geschwätz von gestern.

Jürgen Drews tritt einfach nicht kürzer!

Noch immer turnt der "König von Mallorca" von einem Termin zum anderen, feiert mit seinen Fans bis spät in die Nacht auf der beliebten Ferien-Insel. Dabei war ihm seine Gesundheit immer heilig. "Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht", verriet er. Seine Ehefrau hat jedoch schon lange genug davon, dass er seine Gesundheit so aufs Spiel setzt. "Ramona will, dass ich in Rente gehe!" Sie hat andere Vorstellungen von ihrem Lebensabend: "Sie sagte: 'Ich fände es toll, wenn du jetzt mit mir zu meinem Pferd kommst, mit dem Fahrrad nebenher fährst...'", so der Sänger. Jetzt wird es Zeit, dass er ihr diesen Wunsch erfüllt...