Jürgen Drews & Ramona: Zauberhafte Neuigkeiten nach 22 Ehejahren!

war gerade erst in ganz Deutschland unterwegs, um sein neues Album vorzustellen. Nun ist er aber endlich wieder zu Hause und kann viel Zeit mit Ramona verbringen.

„Wenn wir zusammen sind, ist das Glück perfekt. Wir haben so viel Spaß zusammen“, verrät der Sänger, der bereits seinen 22. Hochzeitstag mit seiner Liebsten feierte. In der Beziehung haben übrigens beide die Hosen an. Über Kleinigkeiten streiten sie sich nicht. „Das ist alles so unwichtig. Das besprechen wir kurz und dann ist gut. Solche Diskussionen kennen wir gar nicht“, erklärt der 72-Jährige. Für Streit sei ihm die gemeinsame Zeit mit seiner Ehefrau einfach viel zu kostbar.