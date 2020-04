Reddit this

Jürgen Drews: Fake-Skandal! Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt

ist schockiert! Ein Betrüger eröffnete einen Fake-Account auf - und fordert seine Fans auf, ihm Geld zu überweisen. Er befinde sich derzeit in einer Notlage. Der falsche Jürgen kontaktierte die Anhänger sogar über ...

Jürgen Drews: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Betrüger zieht den Fans von Jürgen Drews das Geld aus der Tasche

Nachdem ein Fan das Management kontaktiere, flog der ganze Schwindel auf. Der echte Jürgen Drews warnt seine Fans jetzt eindringlich auf seinem Instagram-Account vor dem Betrüger: "Jemand versucht, mit meinem Namen an schnelles Geld zu kommen und zu betrügen. Über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Uns liegen mittlerweile mehrere Nachrichten vor. Jemand schreibt euch in meinem Namen an und behauptet, ich hätte meine Aktentasche verloren usw. BITTE reagiert darauf nicht. Bitte passt gut auf euch auf und meldet uns sofort, wenn ihr von einem vermeintlichen 'Jürgen Drews' seltsame Nachrichten bekommt."

Jürgen hat bereits Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet. Doch derzeit gibt es noch keinen Hinweis, wer dahinter steckt...

