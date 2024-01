Jürgen Drews: Seine Vaterliebe ist stärker als die Vernunft

Der gemeinsame Auftritt im ZDF war emotional, keine Frage. Doch für den kranken Jürgen ist eine solche Show eine große Belastung. Man fragt sich zu Recht: Jürgen, muss das sein? Sich für seine Tochter ins Rampenlicht quälen, damit sie Erfolg hat? Denn bisher hat alles, was Joelina alleine anpackt, nicht wirklich geklappt. Erst vor wenigen Monaten musste sie ein Konzert in München mangels Nachfrage absagen. Vielleicht sollte sie sich einen anderen Job suchen? Als liebevoller Vater bricht es ihm natürlich das Herz, seine Kleine immer wieder scheitern zu sehen. Also beißt er die Zähne zusammen. Pass auf dich auf, Jürgen!

