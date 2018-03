Jürgen Drews: Traurige Nachwuchs-News!

Seit 24 Jahren sind Jürgen Drews (72) und seine Ramona (44) verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Joelina ist 22 Jahre alt und geht bereits ihren eigenen Weg. Drews Sohn aus erster Ehe ist mit über 30 ebenfalls erwachsen. Eigentlich der richtige Zeitpunkt für weiteren Nachwuchs, oder?

Jürgen Drews: "Für noch ein Kind bin ich zu alt"

"Nein. Für noch ein Kind bin ich zu alt", verrät Jürgen Drews im Interview mit InTouch Online die traurige Nachwuchs-News.

Jürgen Drews: Koma-Schock!

Und was sagt Ramona dazu? "Ramona wollte damals, gleich als Joelina auf der Welt war noch ein zweites haben. Mittlerweile sagt sie aber auch: ‚Ist vielleicht doch ganz gut, dass wir nur Joelina haben – dann können wir uns richtig drum kümmern.‘"

Wird Jürgen Drews bald Opa?

Und um die Enkelkinder, die ja sicher auch irgendwann ein Thema werden... "Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Es kommt so, wie es kommt. Wenn Joelina den richtigen Mann kennenlernt und sie will ein Kind haben, dann ist das gut und wenn nicht, dann eben nicht."

Ähnlich hält der 72-Jährige es mit seiner Karriere. Auch was das angeht, lässt er sich im Interview zu keiner klaren Aussage verleiten, was die Zukunft angeht. Momentan ist Jürgen Drews auf Deutschland-Tour, tritt noch bis Oktober in der gesamten Republik mit Band auf. Wird es danach wohl noch eine Tour geben? "Ich gucke auch nicht in die Glaskugel. Wenn ich Lust habe mach ich‘s, wenn nicht, nicht. Zum Glück bin ich in der Situation, dass ich mir das leisten kann."