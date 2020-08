Jürgen Drews & Ramona Drews: Bitteres Eifersuchts-Drama!

Auch wenn Jürgen und Ramona seit über zwei Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben gehen, bringen sie immer wieder neuen Schwung in ihr Liebesleben. So erklärt Ramona: "Wir führen eine erfülltes Leben miteinander, absolut." Jürgen fügt hinzu: "Dazu gehört auch das. Aber da gibt es so viele schöne Sachen, so viele schöne Dinge, die man ausprobieren kann, es ist herrlich! Allein darüber könnte ich ein Buch schreiben." Ob uns Ramona und Jürgen in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein...