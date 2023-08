Jürgen Drews & Tochter Joelina: Unerwartetes Comeback! Für sie kehrt er zurück

Was für eine Überraschung! Jürgen Drews kehrt ins Fernsehen zurück. Zwar steht die Schlagerlegende nicht selbst auf der Bühne, wird jedoch von seiner Tochter Joelina gebührend vertreten. Und für seinen ganzen Stolz wirft er sogar die Entscheidung über Board, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen! Doch welcher Vater würde es sich entgehen lassen, mitzuerleben, wie die Tochter in die eigenen Fußstapfen tritt? Jürgen Drews auf jeden Fall nicht! So besuchte er die große "Schlagerstrandparty" von Florian Silbereisen, bei der Joelina Drews ihre Gesangskünste zum Besten gab.

Dieser Moment rührte die gesamte Familie! Am Ende des Auftritts hatte Jürgen Drews Tränen in den Augen und jubelte seiner Tochter Joelina zu. Sie war ebenfalls gerührte und sagte: "Ich hoffe, ich mache ihn stolz. (...) Papa, Mama, Opa und mein Freund sind vor Ort - alle meine Herzensmenschen." Ein Moment, der bei Jürgen Drews alle Wunden heilen dürfte.

Wer den emotionalen Moment zwischen Vater und Tochter nicht verpassen möchte, sollte am Samstag einschalten, wenn Florian Silbereisen zur großen "Schlagerstrandparty" einlädt und gemeinsam mit den musikalischen Größen Deutschlands eine echte Sause feiert!