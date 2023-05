Jürgen Drews: Unerwartete Rückkehr nach Deutschland nach seinem Bühnen-Aus!

Er und Gattin Ramona (49) schauen sich in der Starnberger Region bereits nach einem schönen Alterssitz um. "Sie meinten, sie halten jetzt mal Augen und Ohren offen", verriet Tochter Joelina (27) im Interview laut "Das Neue". Jürgen Drews liebt das Alpenvorland.

Im trubeligen München verbrachte der Schlagerstar mit die 25 schönsten Jahre seines Lebens. Bis Mitte der 90er-Jahre lebte Jürgen im Vorort Taufkirchen, Töchterchen Joelina kam sogar in München zur Welt. Danach zog er mit seiner kleinen Familie ins Münsterland und pendelte immer zwischen seiner Villa in Dülmen und der Finca auf Mallorca.

Seitdem seine Tochter in München lebt, zieht es den Schlagerkönig wieder häufiger in die Bayern-Metropole. „Er hat sich total gefreut, als ich an die Isar gezogen bin“, versichert Joelina. Die Stadt kennt er wie seine Westentasche. Der Ex-Ballermann-Star kann die Oper besuchen, seine Ramona in die schicksten Restaurants ausführen. Auch mit seiner Nervenkrankheit Polyneuropathie wäre er bei den Münchner Ärzten in den besten Händen.

Außerdem wollen Jürgen und Ramona ihren großen Schatz Joelina auch unterstützen, wenn sie Babys bekommt. In den nächsten zwei, drei Jahren will die Sängerin mit der Familienplanung starten, wie sie verriet. Und die Familie Drews hält zusammen. „Wir haben ein sehr enges Verhältnis“, so Joelina.

