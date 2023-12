Jürgen Drews: Was ist nur mit seinem Gesicht passiert?

"Da keiner glaubt, dass mein Papa und ich das wirklich sind, zeige ich euch ein ungefiltertes Bild von meinem Papa. Das war im September", erklärt die Joelina in einem weiteren Video, in dem sie ein aktuelles Bild von ihrem Vater einfügt. In dem Beweisfoto sieht "der König von Mallorca" aus, wie man ihn kennt. "Da seht ihr alle Falten, nur damit ihr wieder beruhigt seid", amüsiert sich die Schlagersängerin.

Also war alles nur eine Panne, ein Versehen? Oder hadert Jürgen Drews womöglich doch damit, dass auch er sich dem Älterwerden stellen muss? Dabei steht außer Frage: Er hat sich großartig gehalten, die Runzeln im Gesicht geben ihm nur noch mehr Charakter. Jürgen Drews ist und bleibt ein richtig attraktiver Mann – ganz ohne Mogeleien.