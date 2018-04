Jürgen Drews: Wundervolle Neuigkeiten mit 73 Jahren

Jürgen Drews ist zweifacher Vater und macht seit mehr als 50 Jahren erfolgreich Musik. Doch es wird noch besser: Kurz nach seinem 73. Geburtstag hat der Schlager-Star wundervolle Neuigkeiten zu verkünden.

Jürgen Drews ist jetz nämlich nicht mehr länger "nur" Sänger, sondern auch noch Schauspieler. Wie er selbst auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, wird er am Dienstagabend in einer Nebenrolle in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" (20.15 Uhr) zu sehen sein.

Jürgen Drews: Betrugs-Skandal

Jürgen Drews traf am Set einen alten Freund

Natürlich kann er aber auch bei der TV-Exkursion dem Singen nicht abschwören. Drews spielt den Schlager-Star Freddy Braun und bringt die Nonnen in der Serie zum Schwofen.

Am Set gab es für Jürgen Drews sogar noch ein ein Wiedersehen mit seinem alten Freund Fritz Wepper. Neben dem Schauspielern ebenfalls eine riesen Freude für den 73-Jährigen.