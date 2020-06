Jürgen Holtz: Die Schauspiel-Legende ist tot!

Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, soll Jürgen Holtz bereits seit den 1950er Jahren auf der Theaterbühne gestanden haben. Ebenfalls war er in zahlreichen Film- und TV-Rollen zu sehen. So spielte er in der ZDF-Serie "Unser Lehrer Doktor Specht" oder in der Krimireihe "Tatort" mit. Bekannt wurde er als "Motzki" in der gleichnamigen ARD-Serie von 1993. In den Kinofilmen "Good Bye, Lenin!" und "Rosa Luxemburg" war Jügen ebenfalls ein Teil des Teams.

Im Jahr 1993 würde der Schauspieler mit dem Adolf-Grimme-Preis und als "Schauspieler des Jahres" ausgezeichnet.