Jürgen Klopp: Nach 18 Jahren Ehe! Er bricht sein Schweigen

"Als ich sie gesehen habe, war mir sofort klar: Mit dieser Frau möchte ich unbedingt den Rest meines Lebens verbringen! Ich habe meinen besten Kumpel geheiratet, und der sieht auch noch aus wie gemalt!", schwärmt Klopp von seiner Herzensdame. Seit 2005 ist der 56-Jährige schon mit Ulla (60) verheiratet. Seither gibt’s regelmäßig rote Rosen, Kerzenlichtdinner und Paarurlaube für Ulla.

Jetzt verlängerte der FC-Liverpool-Trainer sogar seinen Vertrag beim britischen Club bis 2026 – nur um seine Frau glücklich zu machen! Ihr gefällt Großbritannien nämlich so gut, dass sie die Insel vorerst nicht verlassen möchte. Kein Problem, Jürgen. "Heimat ist für mich immer da, wo sich meine Frau wohlfühlt, weil ich in ihrer Nähe sein will", erklärt er.

